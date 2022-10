Bin Salman non parteciperà al vertice Lega araba ad Algeri

(ANSA) - ALGERI, 23 OTT - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammad bin Salman non parteciperà alla 31a sessione del vertice della Lega Araba in programma dall'1 al 2 novembre in Algeria. Lo rende noto un comunicato della presidenza algerina, pubblicato nella tarda serata di ieri sulla sua pagina Facebook ufficiale.

"Il Presidente della Repubblica, Sig. Abdel Majid Tebboune, ha ricevuto questa sera una telefonata da suo fratello, Sua Altezza il Principe Mohammad bin Salman, Principe Ereditario e Primo Ministro del fraterno Regno dell'Arabia Saudita", si legge nel comunicato.

La nota aggiunge che bin Salman "gli ha espresso il suo rammarico per non poter partecipare al vertice arabo, in conformità ai consigli e alle raccomandazioni dei medici di evitare i viaggi".

Da parte sua Tebboune "ha espresso la sua comprensione di questa situazione e si è rammaricato che il principe ereditario Mohammad bin Salman non possa essere presente".

L'annuncio della mancata partecipazione di Mbs è il primo del suo genere tra i leader arabi fino ad ora. Il vertice della Lega Araba era stato posticipato dal 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

L'Algeria aveva anche esteso gli inviti agli ospiti d'onore, guidati dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il vertice dovrebbe discutere le crisi nella regione araba e le questioni di sicurezza alimentare ed energetica alla luce della crisi Russia-Ucraina. (ANSA).