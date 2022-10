MICHEL, CONGRATULAZIONI A MELONI, INSIEME PER ITALIA E UE

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - "Congratulazioni a Giorgia Meloni che assume l'incarico di prima premier donna dell'Italia.

Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue". Lo ha scritto in un tweet in inglese il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell'Unione europea", ha aggiunto in italiano. (ANSA).