I figli di Kadyrov consegnano al padre tre prigionieri ucraini

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Akhmat, Eli e Adam Kadyrov hanno consegnato alla repubblica tre militari delle forze armate ucraine, neutralizzati durante un'operazione speciale". Ad annunciarlo su Telegram il leader ceceno Ramzan Kadyrov, stretto alleato di Putin, che si congratula con i suoi tre figli Akhmat, Eli e Adam di 16, 15 e 14 anni, per l'impresa, postando anche un video a riguardo.

"Ho parlato con i prigionieri e ho scoperto che erano tra i mobilitati, sono stati inviati in trincea senza un comandante e hanno semplicemente agito alla cieca, prendendo decisioni casuali sulle loro azioni", scrive il leader ceceno.

Kadyrov aggiunge poi che "questi prigionieri sono stati gettati in un vero e proprio tritacarne, semplicemente sono stati lasciati morire", mentre "tutti quelli che erano con loro sono morti". (ANSA).