Lapid, Rapporto Onu 'scritto da antisemiti'

(V. ' Esperti Onu, 'occupazione israeliana...' delle 15.25) (ANSA) - TEL AVIV, 21 OTT - Il premier Yair Lapid ha attaccato il Rapporto della Commissione Onu sulla situazione nei Territori palestinesi, in specie dopo la guerra dell'anno scorso con Hamas, definendolo "scritto da antisemiti". "Proprio perché non ero primo ministro al tempo dell'operazione 'Guardiano delle Mura' - ha scritto il premier su twitter -, mi sento in obbligo di sottolineare come il Rapporto dell'Onu sia parziale, falso, che istiga e palesemente sbilanciato". "Non tutte le critiche a Israele - ha concluso - sono antisemitismo, ma questo Rapporto è stato scritto da antisemiti". (ANSA).