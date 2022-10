Nuovi bombardamenti sulle città ucraine

Nuovi bombardamenti russi oggi in Ucraina. Diverse esplosioni hanno scosso questa mattina la città di Kharkiv, nell'est del Paese: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synehubov, come riporta Ukrinform. Almeno sei persone sono rimaste

ferite nell'attacco , che ha colpito anche un complesso industriale, ha aggiunto Synehubov. D'altra parte, la città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, è stata colpita da un attacco missilistico russo: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione regionale, Oleksandr Starukh. Starukh ha precisato che le forze russe hanno preso di mira il centro regionale e ha esortato i residenti a mettersi al riparo nei rifugi. Non ci sono ancora notizie di eventuali danni o vittime.

D'altra parte, militari e i diplomatici ucraini stanno lavorando per prevenire una minaccia militare dalla Bielorussia e preparare il più possibile l'Ucraina a qualsiasi scenario: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, come riporta Ukrinform. "Senza dubbio, Putin sta

facendo ogni sforzo per coinvolgere le forze armate bielorusse in un conflitto militare diretto con l'Ucraina - ha affermato il ministro -. L'obiettivo è chiaro: aprire un secondo fronte contro l'Ucraina per vincolare le nostre forze e, di conseguenza, indebolire la pressione della nostra controffensiva a sud e ad est".

Kuleba ha sottolineato che i militari ucraini "capiscono tutto questo, anche i diplomatici capiscono cosa sta succedendo. Tutti i rapporti sono già stati fatti al presidente, che ha dato tutte le istruzioni relative a questo problema. Ognuno di noi sta facendo tutto il possibile nelle proprie aree di competenza per prevenire tutto questo e per rendere l'Ucraina il più possibile preparata a qualsiasi scenario".

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, nel suo rapporto quotidiano pubblicato questa mattina su Facebook, sostiene che fino a 2.000 russi reclutati attraverso la cosiddetta 'mobilitazione parziale' voluta da Putin sono arrivati nel territorio catturato della regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, per reintegrare le perdite subite finora dall'esercito di Mosca e rinforzare le unità schierate in prima linea. Lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo rapporto quotidiano pubblicato questa mattina su Facebook, come riporta

Ukrinform.

"Secondo le informazioni disponibili, fino a 2.000 truppe russe mobilitate sono arrivate nel territorio temporaneamente catturato della regione di Kherson per reintegrare le perdite e rinforzare le unità sulla linea di contatto", si legge nel rapporto.