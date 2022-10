Svezia, impegnati ad attuare il memorandum con Turchia

(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - "Stiamo approvando le leggi necessarie per attuare il memorandum con la Turchia. La lotta al terrorismo per noi è cruciale". Lo ha detto il Primo Ministro della Svezia, Ulf Kristersson, in un punto stampa col segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).