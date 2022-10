Indonesia: a fuoco la moschea Jami, crolla la grande cupola

La grande cupola della moschea Jami, nella zona nord della Capitale indonesiana Giakarta, ha preso fuoco ed è crollata. L'incidente è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione, un denso fumo nero si è diffuso nella città.

Il Jakarta Globe riferisce che le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, la polizia ha dichiarato che quattro lavoratori dell'impresa appaltatrice incaricata di ristrutturare la moschea sono stati interrogati. E ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

La moschea si trova nel complesso di edifici appartenenti al Jakarta Islamic Center, un think tank per gli studi e lo sviluppo dell'Islam.