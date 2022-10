Media,'Chiesa russa ha proprietà vicino basi militari Norvegia'

- La Chiesa ortodossa russa ha acquisito diverse proprietà in Norvegia vicino alle basi militari del Paese. Lo scrive il quotidiano locale Dagbladet, citato dai media ucraini. In particolare una delle proprietà è la vecchia casa di preghiera a Sereida (comune di Bergen) che domina Haakonsvern, dove si trova la base principale della Royal Norwegian Navy, la più grande base navale dei Paesi nordici.

Secondo il registro locale, nel 2016 i locali sono stati acquisiti dalla Parrocchia dell'Epifania del Patriarcato di Mosca. Dagbladet sottolinea che la casa di preghiera si trova a 3 chilometri in linea retta da Haakonsvern e da lì si può vedere chiaramente la maggior parte della marina norvegese. Altra 'vicinanza sensibile' è quella a Stavanger dove la parrocchia della Santa Grande Martire Irene si trova a 15 minuti a piedi dalla sede Joint Warfare Center della Nato.

Alfa Sefland Winge, un esperto di sicurezza, ha osservato in un'intervista al quotidiano che queste proprietà, come Haakonsvern, "potrebbero essere un problema" poiché gli edifici potrebbero essere utilizzati per qualcosa di diverso da scopi religiosi: "Si possono interrompere segnali o intercettarli, da quelle posizioni si possono controllare droni o offrire alloggi alle persone che mappano l'area. C'è una vasta gamma di attività geodetiche e possibili violazioni che possono essere eseguite", ha affermato l'esperto. (ANSA).