Ambasciatore britannico a Roma: 'Orgoglioso di aver servito la regina'

"Ho incontrato la regina Elisabetta una dozzina di volte e per me questo è un momento molto toccante. Per tutta la mia vita sarò orgoglioso di essere stato uno degli ambasciatori della regina": lo ha detto Lord Edoardo Llewellyn, ambasciatore del Regno Unito in Italia intervenendo a Villa Wolkonsky all'evento di apertura della XIII edizione del Festival della Diplomazia. La regina "ha molto amato L'Italia" ha sottolineato il diplomatico. Elisabetta era "la monarchia, la libertà e la modernità" ha osservato Alessandro Gaudiano, vice direttore generale della Direzione per l'Europa della Farnesina, secondo il quale la "regina è stata davvero il miglior ambasciatore del suo Paese anche come portatrice del senso dello Stato con lo sguardo agli interessi permanenti del suo Paese. Un ruolo che ha esercitato fino all'ultimo istante della sua vita".