Venezuela: fiume di fango provoca almeno tre morti in Aragua

(ANSA) - CARACAS, 18 OTT - Almeno tre persone sono morte a causa dello straripamento di un fiume per le piogge registrate nelle ultime ore nella città di Maracay, capoluogo dello stato centrale di Aragua. Come mostrano alcuni video diffusi sui social network, un fiume di fango ha invaso le strade della città, sradicando alberi e portando via auto, chioschi, pali e tutto ciò che incontrava sul suo cammino.

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha raggiunto la zona colpita e ha riferito che circa 300 soldati insieme alla Protezione civile sono stati schierati per occuparsi dell'emergenza. "Ci sono 3 morti, è stata una colata di fango che è arrivata anche dalla montagna", ha confermato il capo di stato.

La nuova emergenza giunge dopo che la scorsa settimana una frana dovuta alle forti piogge colpito duramente la città di Las Tejerías, anch'essa nello stato di Aragua, provocando almeno 54 morti, secondo l'ultimo bilancio sulla tragedia. Le attività di recupero e ricerca dei dispersi sono continuate nel weekend.

(ANSA).