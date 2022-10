Spagna: Sánchez, eviteremo la recessione nel 2023

(ANSA) - MADRID, 18 OTT - La Spagna eviterà una recessione economica nel 2023, nonostante il probabile rallentamento a cui sarà soggetta l'economia del Paese: è la previsione del premier Pedro Sánchez, secondo quanto ha dichiarato nel corso di un intervento al Senato, appoggiandosi su dati di organismi internazionali. "Saremo leader in Europa in quanto a crescita", ha detto in un passaggio del suo discorso, ripreso dai media iberici, "ma dev'essere chiaro a tutti: se gli indicatori attuali si mantengono, non c'è niente da celebrare".

Sánchez aveva chiesto di intervenire al Senato per illustrare, in particolare, le politiche del governo in materia energetica, come il pacchetto da tre miliardi di euro approvato oggi dal Consiglio dei ministri. "Metteremo in campo tutte le risorse necessarie per continuare a difendere la gente comune, perché questo governo agisce in favore della maggioranza sociale", ha aggiunto il primo ministro.

Gli interventi di Sánchez in Senato costituiscono l'unico momento in cui possono avvenire confronti diretti in sede parlamentare tra il premier e il capo dell'opposizione, il popolare Alberto Núñez Feijóo, che appunto ha assegnato un seggio in questa camera. "Signor Sánchez, gli spagnoli hanno smesso di credere in lei", ha affermato oggi il leader oppositore rivolgendosi direttamente al premier. (ANSA).