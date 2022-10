Messico: Ue ospite d'onore a Fiera libro Guadalajara 2023

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'Unione Europea sarà l'ospite d'onore della 37a Edizione della Fiera Internazionale del Libro (Fil) di Guadalajara, in Messico, in programma dal 25 novembre al 3 dicembre 2023.

Fil Guadalajara è "la più grande fiera del libro nella regione dell'America Latina e nel mondo di lingua spagnola, e la seconda più grande del mondo", riferisce una nota. "Oltre al suo ruolo di primo piano come evento e mercato del settore letterario e librario, Fil è un importante evento culturale" che "attira circa un milione di visitatori".

La partecipazione dell'Ue a Guadalajara sarà all'insegna del motto "Costruire un'Unione di culture", sviluppando legami per l'arricchimento reciproco, promuovendo collaborazioni durature, costruendo partenariati e rafforzando le relazioni tra l'Unione e l'America latina "sulla base del nostro rispettivo capitale intellettuale e della diversità dei nostri beni culturali, letterature, lingue e patrimonio".

Con la sua partecipazione come ospite d'onore alla fiera, l'Ue "intende promuovere una comunità globale di senso condiviso e una comprensione comune di un futuro più equo, inclusivo e stimolante per tutti". All'evento, l'Unione avrà "una presenza di spicco, compreso un padiglione, e proporrà un ricco programma artistico e letterario". (ANSA).