Cina: Wsj, Xi vuole blindare vertice del Pcc con lealisti

(ANSA) - PECHINO, 18 OTT - Il presidente Xi Jinping vuole blindare i vertici del Partito comunista cinese, a congresso da domenica, con un gruppo di lealisti per rafforzarsi di fronte alle sfide interne e all'estero. Lo scrive il Wall Street Journal che, citando persone vicine ai leader, parla di spinte per promuovere Li Qiang, a capo del partito a Shanghai, per l'ingresso - con chance di premiership - nel Comitato permanente del Politburo, il massimo organo del Pcc. Altri nomi: Ding Xuexiang, capo dello staff di Xi; il capo del Guangdong Li Xi; il capo della Ndrc, He Lifeng. Uniche conferme del Comitato uscente: Wang Huning e lo zar anticorruzione Zhao Leji. (ANSA).