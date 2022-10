Bielorussia: ong, dure condanne a 12 attivisti opposizione

(ANSA) - MOSCA, 17 OTT - Dodici attivisti dell'opposizione in Bielorussia sono stati condannati a pene dai due anni e mezzo ai 25 anni di reclusione per accuse ritenute di chiara matrice politica e legate alle proteste antiregime del 2020: lo riporta l'ong per la difesa dei diritti umani Viasna, precisando che Nikolaj Avtukhovich, indicato dall'accusa come il leader del gruppo, è stato condannato a 25 anni in questo processo per diverse accuse ritenute infondate, tra cui quella di "terrorismo". (ANSA).