Parigi: autopsia, la piccola Lola morta per asfissia

(ANSA) - PARIGI, 16 OTT - Lola, la 12enne trovata sgozzata in un baule nel centro di Parigi, "è morta per asfissia". Lo ha stabilito - secondo quanto riferito da fonti vicine alle indagini - il risultato dell'autopsia.

I residenti del quartiere dove abitava la piccola restano intanto sotto shock per l'accaduto: "È orribile, orribile, ho paura di lasciare i miei figli nel quartiere", ha detto la madre di uno studente di quinta elementare Georges-Brassens, la stessa dove Lola frequentava la seconda media. La direzione scolastica ha annunciato che lunedì mattina saranno allestite "cellule di sostegno psicologico". (ANSA).