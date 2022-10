Ebola: in lockdown 2 distretti dell'Uganda a causa dell'epidemia

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Tre settimane di lockdown sono state annunciate in due distretti dell'Uganda mentre il Paese si trova a fronteggiare un'epidemia di ebola. Lo riferisce la Bbc online.

Bar, locali notturni, luoghi di preghiera e di intrattenimento resteranno chiusi a Mubende e la vicina Kassanda, nel sud del Paese dove è in vigore il coprifuoco.

La decisione rappresenta un'inversione di rotta per il presidente dell'Ugand,a Yoweri Museveni, che in precedenza aveva affermato che non era necessario adottare tali misure. Almeno 19 persone sono morte a causa dell'epidemia mentre i casi segnalati sono 58. Tuttavia, il numero reale di vittime e di positivi potrebbe essere più alto.

L'epidemia è iniziata a inizio settembre a Mubende, a circa 80 km dalla capitale Kampala, e ne è rimasta l'epicentro.

Tuttavia, il presidente aveva inizialmente escluso le chiusure, affermando che l'Ebola non è un virus a trasmissione aerea e non richiede le stesse misure del Covid-19. (ANSA).