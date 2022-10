Timmermans, sfida a Putin è su democrazia, non deve vincere

(ANSA) - BERLINO, 15 OTT - "Non dobbiamo commettere errori sull'agenda di Putin. Non vuole solo una vittoria sull'Ucraina ma anche una vittoria sulla democrazia. E questo non deve accadere". Lo ha detto Frans Timmermans, intervenendo al congresso dei socialisti europei a Berlino. "L'esercito russo vuole entrare nel nostro mondo e questo non deve succedere", ha aggiunto, sottolineando che si tratta di una grande sfida. (ANSA).