L'Alaska annulla la caccia al granchio, è la prima volta

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Il Dipartimento della pesca e della selvaggina dell'Alaska ha annullato per la prima volta nella storia dello Stato la stagione di pesca del granchio, il grosso 'snow crab' tipico di queste zone, a causa di un drastico calo del numero di questi animali. Lo riporta il New York Times.

I biologi hanno avvertito che in soli tre anni, dal 2018 al 2021 è sparito circa il 90 percento di questi crostacei. Tra le cause c'è il riscaldamento delle acque del Mare di Bering ma anche, più in generale, che l'Alaska è lo Stato Usa che sta subendo più di tutti le conseguenze del cambiamento climatico.

La stagione della pesca della granceola Artica sarebbe dovuta iniziare oggi. (ANSA).