Cina: Pcc, fiduciosi su nuovi obiettivi e nuovi miracoli

(ANSA) - PECHINO, 15 OTT - L'obiettivo della Cina è di creare un "moderno Paese socialista in tutti gli aspetti" e il Partito comunista cinese "ha la fiducia e la capacità per realizzare nuovi obiettivi e nuovi miracoli", dopo che la battaglia vinta contro la povertà estrema, definita di "un grande successo, un miracolo mai accaduto prima al mondo" per tipologia e dimensione. Lo ha detto il portavoce del XX Congresso nazionale del Pcc, Sun Yeli, nella conferenza stampa di presentazione del delicato appuntamento politico che si aprirà domani a Pechino.

(ANSA).