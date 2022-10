Usa: sparatoria in N. Carolina, 5 morti e sospetto in fuga

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - Cinque persone, tra cui un agente di polizia fuori servizio, sono morte in una sparatoria avvenuta ieri sera a Raleigh, in North Carolina. In un primo momento le autorità cittadine avevano invitato i residenti a rimanere in casa e avevano poi riferito dell'arresto di un sospetto, che risulta invece ancora in fuga. Ignoto il movente dell'aggressione. (ANSA).