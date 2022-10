Pelosi nel video sull'assalto: se viene Trump gli dò un pugno

"Spero che arrivi, così gli posso dare un pugno. Poi andrò in prigione ma ci andrò felice". Sono le dure parole pronunciate contro Donald Trump dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi, e catturate da un video sulle ore concitate dell'Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Il filmato drammatico, ripreso dalla figlia documentarista della democratica, è diventato virale suoi social media soprattutto per il coraggio e la determinazione della speaker 81enne che, rifugiata assieme ai suoi colleghi nella base militare di Fort McNair, vuole a tutti i costi portare a termine la procedura per certificare la vittoria di Joe Biden.