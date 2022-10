Media, 'due italiani per errore in una favela a Rio, feriti'

Due italiani sono stati feriti oggi dopo essere entrati, sembra per errore, in una favela di Rio de Janeiro: lo rende noto radio Cbn. I due sono stati trasferiti all'ospedale municipale Evando Freire - erano con altre persone in un'auto che è entrata inavvertitamente nella comunità di Manguinhos, nel zona nord della metropoli carioca, dove sono stati accolti da colpi di armi da fuoco, riferiscono i media sulla base delle prime informazioni della polizia militare. Pare che il gruppo stesse rientrando da una festa in un'altra parte della città, all'alba di oggi, quando è avvenuto l'attacco.

La segreteria comunale alla Salute di Rio ha riferito all'ANSA che le condizioni di salute dei due italiani feriti nella favela di Rio sono "stabili". Secondo una prima ricostruzione, i due feriti erano con altri tre italiani ad una festa a Marina da Glória, nella zona Sud di Rio. Da lì sono andati in una caffetteria e poi a fare il pieno di benzina su Avenida Brasil, uno dei raccordi principali della città, con accesso a varie baraccopoli. Sarebbero poi finiti nello slum seguendo le indicazioni del Gps. A quel punto probabilmente un gruppo di trafficanti di droga ha sparato contro il veicolo. I turisti sono riusciti a fuggire andando direttamente in ospedale.

Secondo il quotidiano online Extra, uno degli uomini, identificato come Riccardo, è stato colpito alla costola e un altro, identificato come Nicolò Desiato, è rimasto ferito al braccio sinistro. Gli altri tre occupanti dell'auto - Edoardo Coli, Matteo Dalzoppo e Sérgio Batalha - non sono rimasti feriti.