Iran: donna aggredita sessualmente da forze di polizia

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sta provocando un'ondata di accese polemiche sui social network in Iran il video che ritrae alcuni esponenti delle temibili forze antisommossa che aggrediscono sessualmente una manifestante mentre cercavano di arrestarla in pieno giorno. Lo riporta la Bbc precisando di avere visionato il video. Malgrado le restrizioni sul web gli iraniani riescono ancora a condividere le immagini delle proteste, scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda deceduta tre giorni dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab, il velo islamico. (ANSA).