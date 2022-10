Erdogan, presto l'hub del gas russo in Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 14 OTT - Ankara e Mosca costruiranno insieme un hub per il gas russo nella regione della Tracia, nella parte europea della Turchia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato da Anadolu, accogliendo l'idea dell'omologo russo Vladimir Putin che aveva proposto di creare un hub energetico in Turchia per esportare gas russo in Europa. "Con Putin abbiamo dato istruzioni alle istituzioni rilevanti" per la costruzione del centro energetico, ha detto Erdogan. (ANSA).