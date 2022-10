Caso Caruana, al via il processo contro 2 fratelli accusati di omicidio

Si è aperto a La Valletta il processo a carico dei due fratelli accusati aver ucciso nel 2017 la giornalista e blogger maltese, Daphne Caruana Galizia, 53 anni. I due George e Alfred Degiorgio, si sono dichiarati non colpevoli. "Non sapete chi ha ucciso Daphne?", ha detto George nell'entrare iun aula, rivolgendosi all'accusa. "I vostri amici, quelli con cui eravate spalla a spalla... Andate a indagare su di loro!".

L'uccisione con un'autobomba della giornalista investigativa ha indignato l'opinione pubblica a livello mondiale, scatenando le proteste di massa a Malta e le dimissioni del primo ministro.

All'apertura del processo, il giudice Edwina Grima ha dichiarato che la richiesta della difesa di sospendere il procedimento a causa della mancanza di tempo per prepararsi, è stata respinta. Mentre il sostituto procuratore generale, Philip Galea Farrugia, ha detto alla giuria di 9 persone che dovevano essere imparziali, a prescindere dai loro sentimenti nei confronti della giornalista. "Daphne Caruana Galizia era molto conosciuta e alcuni potevano essere d'accordo con lei, mentre altri no", ha detto. "A prescindere dalle vostre simpatie, non dovrebbero essere un fattore nella vostra decisione".

Tra gli osservatori in aula c'erano anche rappresentanti di gruppi per la libertà di stampa, tra cui Reporter senza frontiere e il Centro europeo per la libertà di stampa e dei media.