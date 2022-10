Biden, 'basta stragi, approvare bando su armi d'assalto'

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - "Basta. Abbiamo sofferto e pregato con troppe famiglie che hanno dovuto sopportare il terribile fardello delle sparatorie di massa". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in una nota sull'ultima strage in North Carolina ricordando i massacri di Buffalo e Uvalde, avvenuti in soli cinque mesi.

"Ho intrapreso un'azione storica per fermare la violenza armata nella nostra nazione, inclusa la legge sulla sicurezza delle armi più significativa in quasi 30 anni. Ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo approvare il divieto di armi d'assalto", ha sottolineato Biden esortando Camera e Senato ad accelerare i tempi. (ANSA).