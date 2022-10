Stoltenberg, uso di armi nucleari Nato estremamente remoto

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "Le circostanze in cui la Nato potrebbe usare le armi nucleari sono estremamente remote". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della ministeriale Nato a Bruxelles parlando di una possibile risposta dell'alleanza a un attacco della Russia in Ucraina e l'annuncio di Macron che la Francia non risponderebbe con le armi atomiche. (ANSA).