Seul, 10 aerei militari della Corea Nord in volo lungo confine

(ANSA) - PECHINO, 14 OTT - Un gruppo di circa 10 aerei militari di Pyongyang ha volato a sud della linea di ricognizione speciale fissata dalla Corea del Sud sopra il confine, in territorio nordcoreano, spingendo il Comando di stato maggiore congiunto di Seul a far decollare come risposta i suoi jet, compresi i caccia F-35A, ha riferito la Yonhap.

La Corea del Nord ha anche lanciato nelle stesse ore un missile balistico "non meglio identificato" verso il mar del Giappone. A riferirlo i militari di Seul dando conto di un'ulteriore provocazione di Pyongyang dopo i due missili da crociera testati circa 24 ore e il volo di un gruppo di circa 10 caccia militari lungo il confine Il lancio del missile è avvenuto nella notte ed è stato confermato anche dal governo di Tokyo. (ANSA).