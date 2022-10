Kiev, problemi a rete internet dopo raid russi

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "In questo momento, in alcune regioni, gli utenti potrebbero riscontrare problemi con l'accesso a Internet fisso, che è associato a danni alle reti a seguito di attacchi missilistici". Lo ha riferito il servizio statale ucraino per le comunicazioni, citato da Unian. "In connessione con il bombardamento dell'infrastruttura ucraina da parte delle truppe russe, agli ucraini viene chiesto di limitare temporaneamente l'uso del traffico mobile, di disabilitare il download automatico di file multimediali nei Messenger, di passare dal consumo di video al contenuto di testo", ha aggiunto l'autorità di Kiev. (ANSA).