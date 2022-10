Italia-Cuba: riunione a Roma su gestione fondi controvalore

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Si è riunito oggi a Roma, con la partecipazione di una delegazione cubana guidata dalla vice ministra del Commercio estero e della Cooperazione, Ana Teresita Gonzalez Fraga, il Comitato bi-nazionale Italia-Cuba per la gestione dei fondi di controvalore, strumento di sostegno ai rapporti economici bilaterali derivante dagli accordi di conversione del debito firmati nel 2016.

Si ricorda, sottolinea un comunicato del ministero degli Esteri italiano, che si tratta di un fondo in valuta locale, gestito da un Comitato misto, destinato a finanziare progetti strategici per lo sviluppo di Cuba in cui siano coinvolte imprese italiane, preferibilmente di piccola e media grandezza, o joint-venture italo-cubane.

Anche nell'attuale complessa fase economica, dice poi il comunicato, "i fondi di controvalore continuano a rappresentare una buona pratica tra i due Paesi e una concreta opportunità per le Ong e gli imprenditori italiani che operano nell'Isola".

Dopo un rallentamento nel biennio 2020 e 2021, dovuto principalmente alla pandemia, è ripresa l'esecuzione dei progetti finanziati con i due fondi di controvalore, dedicati sia a iniziative di cooperazione allo sviluppo (fondo ODA) sia a progetti di carattere commerciale e investimenti produttivi (fondo NODA).

Nel corso dell'odierna riunione del comitato sono stati analizzati i progetti in corso e presentate nuove proposte, e a margine dell'incontro Gonzalez Fraga ha avuto un colloquio con la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni. (ANSA).