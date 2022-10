Erdogan, esportare il grano russo attraverso la Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 13 OTT - "Mi auguro che grano e fertilizzanti russi saranno esportati attraverso Istanbul". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a margine della sesta Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), in corso nella capitale del Kazakhstan, Astana. Lo rende noto Trt. Il presidente turco si è augurato che i prodotti russi possano così raggiungere i Paesi in via di sviluppo. (ANSA).