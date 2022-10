Ucraina: Turchia, tenere aperta la porta della diplomazia

(ANSA) - ISTANBUL, 12 OTT - "Vogliamo tenere la porta della diplomazia aperta". Lo ha affermato Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Sabah commentando il conflitto tra Russia e Ucraina. "Quelli che credono che non ci sia più terreno per la diplomazia spesso hanno torto", ha aggiunto Kalin affermando che "al contrario, la diplomazia diventa addirittura più importante in tempi come questi", "quando la guerra infuria, come purtroppo sembra che stia accadendo in questo momento". (ANSA).