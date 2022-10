Lula cambia colore della propaganda elettorale da rosso a bianco

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 OTT - Cambio cromatico, dal rosso al bianco, nella campagna elettorale del leader di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt), in corsa al ballottaggio del 30 ottobre contro il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl), per la carica più alta dello Stato. Lo ha annunciato lo stesso Lula partecipando alla manifestazione "Brasile dona speranza", a Rio de Janeiro.

L'organizzazione di Lula metterà da parte il colore rosso a comizi e manifestazioni privilegiando il bianco in nome di "pace e amore".

Il cambiamento cromatico-politico ha lo scopo di rafforzare al centro l'ampio fronte progressista.

Nella politica brasiliana, il rosso rappresenta il Partito dei Lavoratori (Pt), ma alcuni dei nuovi alleati hanno lasciato intendere di non sentirsi rappresentati da questo colore tipico della sinistra. (ANSA).