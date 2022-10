Iran:protesta si estende al mondo del lavoro,vari scioperi

(ANSA) - TEHERAN, 12 OTT - In Iran l'onda di proteste si estende al mondo del lavoro e molte categorie e anche ordini professionali oggi scendono in sciopero, dagli studenti ai lavoratori dei bazar, insegnanti, avvocati, operai di fabbrica (come quelli della Haft-Tappeh Sugarcane Industry) e anche del settore petrolifero. In alcune città ci sono stati raduni di protesta e tentativi di manifestazione, malgrado le autorità abbiano oscurato internet in diverse zone del Paese. Si tratta di un'importante allargamento della protesta seguita alla morte di Mahsa Amini dopo l'arresto perché non indossava correttamente il velo. (ANSA).