Cremlino, né Mosca né Usa hanno preso iniziative per un summit

(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - "Per quanto ne so, né la parte russa né quella americana hanno preso iniziative per organizzare contatti bilaterali al più alto livello": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax.

Ieri il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata. (ANSA).