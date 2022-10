Cisgiordania: ucciso palestinese in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 12 OTT - Un manifestante palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano a Beit Fajjar tra Betlemme ed Hebron in Csiordania. Lo hanno riferito fonti mediche, citate dalla agenzia Maan, secondo cui si tratta di Osama Mahmoud Al-Adawi (17 anni). Secondo la stessa fonte, il giovane è stato raggiunto da "tre colpi al petto". Negli stessi scontri ci sono anche altre feriti così come ad Al Bireh, nei pressi di Ramallah. Uno sciopero si è svolto oggi nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme est dove si registrano altri incidenti. (ANSA).