Ciad: Kebzabo, ex esponente opposizione, è il nuovo premier

NDJAMENA, 12 OTT - Il nuovo primo ministro del Ciad è Saleh Kebzabo, in passato esponente dell'opposizione. Politico di lungo corso ed ex giornalista, la sua nomina è stata annunciata con un decreto di Mahamat Idriss Déby Itno, capo della giunta militare e presidente ad interim del Ciad.

Kebzabo, 75enne, si è candidato per ben quattro volte per la presidenza del Paese sfidando il padre di Déby, ucciso durante un'offensiva contro i ribelli ad aprile 2021 e sostituito alla sua morte dal figlio, generale 38enne, alla guida della giunta.

