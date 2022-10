Bolsonaro esprime sfiducia sul sistema di voto al ballottaggio

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 OTT - In un comizio a Pelotas, a Rio Grande do Sul, il presidente di destra e candidato alla rielezione Jair Bolsonaro (Pl) è tornato a manifestare "sfiducia" rispetto ai risultati delle urne del ballottaggio del 30 ottobre nel caso vincesse il suo avversario, l'ex leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva.

Nel suo intervento Bolsonaro ha invitato gli elettori a "restare nell'area dei seggi elettorali fino all'esito finale del conteggio".

"Sono sicuro che l'esito" del ballottaggio "sarà quello che tutti noi speriamo, anche perché dall'altra parte non riuniscono persone. Tutti diffidiamo. Com'è possibile che questo" (riferendosi a Lula) "abbia tanti voti se il popolo non è al suo fianco?", ha detto il presidente.

"Il 30 andremo a votare verde-giallo. E rimarremo nella zona dei seggi fino a quando i risultati non saranno stati determinati", ha aggiunto Bolsonaro.

Secondo il sito web del Tribunale superiore elettorale, "la legge vieta i raduni presso i seggi elettorali di persone che indossano abiti con bandiere, spille, distintivi e adesivi, che possano caratterizzare una manifestazione". (ANSA).