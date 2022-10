Uragani: 31 morti per il passaggio di Julia in America centrale

(ANSA) - CITTÀ DEL GUATEMALA, 11 OTT - Nel suo passaggio sull'America centrale, l'uragano Julia, che ha perso gran parte della sua forza giungendo domenica sul Nicaragua, ha causato gravissimi danni, allagamenti, frane e complessivamente almeno 31 morti.

I governi di Guatemala, El Salvador e Honduras hanno dichiarato l'emergenza nazionale e mobilitato migliaia di persone per soccorrere le popolazioni più colpite.

Il fenomeno meteorologico, ormai degradatosi a tempesta tropicale, continua comunque ad essere accompagnato da piogge battenti mentre si sposta verso il Messico.

Nel complesso i servizi di Protezione civile dei Paesi centroamericani hanno segnalato la morte di 14 persone in Guatemala, dieci in El Salvador, sei in Honduras e una a Panama.

(ANSA).