Israele, accordo 'storico' con Libano su confini e gas

(ANSA) - TEL AVIV, 11 OTT - Israele e Libano hanno raggiunto un accordo "storico", mediato dagli Usa, sui confini marittimi tra i due Paesi e lo sfruttamento dei giacimenti di gas. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri israeliano in una nota. "Si tratta di un successo storico - ha commentato il premier Yair Lapid - che rafforzerà la sicurezza di Israele, farà affluire miliardi all'economia israeliana e garantirà stabilità al confine nord del Paese". Per domani Lapid ha convocato una seduta straordinaria del governo sull'intesa. Israele e Libano non hanno rapporti diplomatici e sono ancora formalmente in guerra. (ANSA).