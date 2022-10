Venezuela: frana a Las Tejerías, aumentano a 25 i morti

Il bilancio delle frane che hanno investito nella notte fra sabato e ieri vari edifici della località venezuelana di Las Tejerías è cresciuto a 25 morti e 52 dispersi. Lo ha comunicato il ministro dell'Interno venezuelano Remigio Ceballos.

In una intervista telefonica con la tv statale Vtv, Ceballos ha indicato che sono stati attivati un primo rifugio e un centro di raccolta per le persone colpite dalla tragedia. Il ministro ha anche sottolineato che sono stati costituiti punti di assistenza sanitaria e predisposte centrali elettriche e apparecchiature a pannelli solari per contrastare la mancanza nell'area di energia elettrica. "Non mancheranno alle persone colpite - ha infine detto - acqua, cibo, cure mediche e psicologiche".

I soccorritori, circa 1.000 appartenenti a vari organi dello Stato venezuelano, hanno reso noto che le forti piogge di sabato hanno causato lo straripamento di cinque corsi d'acqua nell'area di Las Tejerías, nello stato di Aragua, facilitando lo smottamento del terreno che ha investito il centro urbano.

Da parte sua il presidente Nicolás Maduro ha pubblicato via Twitter foto del disastro e decretato tre giorni di lutto nazionale.

Sul posto le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla vicepresidente venezuelana Delcy Rodríguez.