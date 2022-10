Ucraina: ambasciata Usa invita americani a lasciare Paese

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "La Russia ha lanciato attacchi contro le infrastrutture civili dell'Ucraina e le strutture governative a Kiev e altrove. I continui attacchi della Russia in Ucraina rappresentano una minaccia diretta per i civili e le infrastrutture civili. L'ambasciata degli Stati Uniti esorta i cittadini statunitensi a rifugiarsi sul posto e a lasciare l'Ucraina ora, utilizzando le opzioni di trasporto via terra disponibili privatamente qualora questo sia possibile in condizioni di sicurezza". Lo scrive in un tweet l'ambasciata Usa a Kiev, invitando i propri cittadini a visitare il sito della gestione delle crisi del Dipartimento di Stato. (ANSA).