Medvedev, risposta a ponte Crimea è distruzione terroristi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Questo è un atto terroristico e un sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev. Non ci sono dubbi e non c'erano. Tutti i rapporti e le conclusioni sono chiari. La risposta della Russia a questo crimine può essere solo la distruzione diretta dei terroristi. Questo è ciò che i cittadini russi stanno aspettando". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha reagito dopo l'esplosione del camion bomba sul ponte della Crimea parlando alla giornalista Nadana Friedrichson, che ha pubblicato le risposte sul suo canale Telegram, come riporta Ria Novosti.

