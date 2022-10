Kiev,'16 civili uccisi in attacchi a Zaporizhzhia in 48 ore'

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sono 16 le persone morte e quasi un centinaio ferite in seguito agli attacchi russi nelle aree residenziali di Zaporizhzhia tra ieri e oggi: ha reso noto l'amministrazione della città, citata da Ukrainska Pravda.

"Continua ad aumentare il numero di persone morte per gli attacchi russi a Zaporizhzhia. 16 civili sono morti e quasi 100 civili sono rimasti feriti solo negli ultimi due giorni. Questo è il volto di un paese terrorista spregevole che può solo uccidere civili che dormono", ha detto il segretario del consiglio comunale in esislio Anatoly Kurtev. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. (ANSA).