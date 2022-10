Kiev, l'unica tattica di Putin è il terrore

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Numerosi attacchi missilistici russi in tutta l'Ucraina. L'unica tattica di Putin è il terrore sulle pacifiche città ucraine, ma non farà crollare l'Ucraina. Questa è anche la sua risposta a tutti gli acquiescenti che vogliono parlare con lui di pace: Putin è un terrorista che parla con i missili": lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

"Il nostro coraggio non sarà mai distrutto dai missili dei terroristi, nemmeno quando colpiscono il cuore della nostra capitale. Né faranno vacillare la determinazione dei nostri alleati. L'unica cosa che demoliscono irrimediabilmente è il futuro della Russia - un futuro di uno Stato canaglia terrorista disprezzato a livello globale": lo scrive oggi su Twitter il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. (ANSA).