Kiev, 10 morti in raid russi in tutto il Paese, 60 feriti

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati questa mattina dalla Russia in 14 regioni dell'Ucraina. E' il primo bilancio fornito dalla portavoce della Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l'Ukrainska Pravda.

"In generale, al momento, possiamo parlare di dieci morti e circa 60 feriti in tutta l'Ucraina a causa degli attacchi missilistici russi". L'allerta aerea in tutta l'Ucraina è durata oltre cinque ore e mezza. (ANSA).