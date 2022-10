Trump saluta Vox, 'difendiamo le nostre frontiere'

(ANSA) - MADRID, 09 OTT - "Tutti stiamo vivendo una situazione singolare, nella quale abbiamo bisogno di difendere le nostre frontiere e promuovere una buona agenda conservatrice": lo dice Donald Trump, ex presidente Usa, in un video-messaggio di sostegno al partito ultra conservatore spagnolo Vox inviato alla kermesse in corso a Madrid.

"La Spagna è un grande Paese e vogliamo che continui ad esserlo, quindi complimenti a Vox per tutti i messaggi straordinari che sta difendendo in Spagna e nel mondo", ha aggiunto Trump, che ha ringraziato direttamente il leader di Vox, Santiago Abascal. (ANSA).