Gerusalemme: caccia all'uomo per attentatore Shuafat

Le forze di sicurezza israeliane hanno in corso una estesa caccia all'uomo per trovare il responsabile dell'attentato a colpi d'arma da fuoco che al check point di Shuafat a Gerusalemme est ha causato la morte di un soldatessa, il grave ferimento di un guardia civile e quello, leggero, di una terza persona.

L'esercito ha reso noto il nome della soldatessa uccisa: si tratta di Noa Lazar di 18 anni del nord di Israele. Il portavoce militare ha fatto sapere che le forze di sicurezza - dopo essere entrate nel campo profughi di Shuafat - hanno arrestato tre persone tra cui il conducente dell'auto a bordo della quale l'attentatore ha aperto il fuoco, ma che tutti negano di aver partecipato all'attacco. Il premier Yair Lapid ha sottolineato - dopo aver inviato le condoglianze alla famiglia della soldatessa - che "il terrorismo non sconfiggerà Israele".