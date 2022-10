Germania: exit poll, Spd avanti in Bassa Sassonia

In Germania, alle elezioni regionali della Bassa Sassonia, sono in vantaggio i socialdemocratici con il 32,5% stando agli exit poll pubblicati dalla Zdf. La Cdu ha ottenuto il 27,5%. Si va verso una vittoria per il governatore uscente socialdemocratico, Stephan Weil, che potrebbe continuare a governare il Land del centronord. "Mi congratulo con l'Spd che ha vinto queste elezioni. Non è un buon risultato quello che abbiamo raccolto noi". Lo ha detto il segretario generale della Cdu, Marco Czaja, che parlando alla Zdf ha preso atto della sconfitta elettorale nel Land di Hannover, dove i cristiano-democratici guidati da Bernd Halthusmann, stando agli exit poll, hanno preso il 27,5%, perdendo il 6,1% dei voti, rispetto a cinque anni fa. I socialdemocratici hanno ottenuto il 32,5% (-4,4).

"Abbiamo combattuto e abbiamo vinto". Lo ha detto il ministro presidente uscente della Bassa-Sassonia, Stephan Weil, parlando al suo elettorato dopo le elezioni regionali, che hanno visto affermarsi i suoi socialdemocratici. "Gli elettori hanno dato a noi, e a nessun altro, il mandato per governare", ha aggiunto.