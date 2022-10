La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. Lo denunciano i militari di Seul, come riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

L'agenzia sudcoreana Yonhap ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico in mare. Si tratta dell'ultimo lancio effettuato dal regime di Pyongyang, il settimo nel giro di due settimane, sullo sfondo delle tensioni sulle esercitazioni militari guidate dagli Stati Uniti nella regione. I capi di stato maggiore congiunti dell'esercito sudcoreano hanno denunciato il lancio, senza fornire ulteriori dettagli, ha precisato Yonhap.



La Corea del Nord ha annunciato oggi che i suoi ultimi test missilistici sono azioni "regolari e di autodifesa" contro le minacce militari statunitensi. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap.

"Il lancio di test missilistici da parte della Corea del nord è una azione di autodifesa regolare e pianificata per difendere la sicurezza del paese e la pace regionale dalle minacce militari dirette degli Stati Uniti che sono durate per più di mezzo secolo", ha riferito la National Aviation Administration (Naa) della Corea del Nord.



L'ufficio del primo ministro giapponese ha confermato il lancio su Twitter di un nuovo missile balistico da parte di Pyongyang.

"La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico.

Seguiranno altri aggiornamenti", ha affermato l'ufficio. Il missile sembra essere caduto fuori dalla cosiddetta area economica esclusiva di Tokyo in mare, ha precisato il governo giapponese, con la guardia costiera che ha affermato di non aver ricevuto finora alcuna segnalazione di danni alle navi giapponesi, ha riferito l'emittente nazionale Nhk.